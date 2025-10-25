Soirée Mégamorphie Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Soirée Mégamorphie Le Makeda Marseille 5e Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Soirée Mégamorphie

Samedi 25 octobre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

Est-ce une planète imaginaire ? Une bulle d’utopie ?

La soirée Mégamorphie propose plutôt de construire ensemble un avenir qui nous inspire et nous donne envie.

De 20 à 23h, on vous accueille pour une soirée pleine de surprises et d’intensité avec une merveilleuse performance drag teintée d’humour de Queen Lénature, et les concerts de deux figures marseillaises émergentes le live électronique et choral de ChamDou, aussi hypnotique que sensible, et l’énergie éclatante de Jackie Mono avec son Club R&B audacieux. La soirée se clôturera par le set joyeux, dynamique et percussif de Cach’aça ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Megamorphie evening invites us to build together a future that inspires and inspires us.

From 8pm to 11pm, we welcome you to an evening full of surprises, with a drag performance, concerts and a DJ set.

German :

Der Abend Mégamorphie schlägt vor, gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, die uns inspiriert und Lust auf mehr macht.

Von 20 bis 23 Uhr begrüßen wir Sie zu einem Abend voller Überraschungen mit einer Drag-Performance, Konzerten und einem DJ-Set.

Italiano :

La serata Megamorphie è all’insegna del lavorare insieme per costruire un futuro che ci ispiri e ci entusiasmi.

Dalle 20 alle 23, vi diamo il benvenuto a una serata piena di sorprese, con una performance di drag, concerti e un DJ set.

Espanol :

La velada Megamorphie trata de trabajar juntos para construir un futuro que nos inspire e ilusione.

De 20:00 a 23:00, te damos la bienvenida a una velada llena de sorpresas, con una actuación drag, conciertos y un DJ set.

