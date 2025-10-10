Soirée Mémoire à Pardaillan Pardaillan

Soirée Mémoire à Pardaillan

Soirée Mémoire à Pardaillan Pardaillan vendredi 10 octobre 2025.

Soirée Mémoire à Pardaillan

Salle des Fêtes Pardaillan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

Soirée organisée par l’association Pardaillan Patrimoine sur la thématique de la Bretagne au Lot-et-Garonne.   .

Salle des Fêtes Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 02 05 

English : Soirée Mémoire à Pardaillan

German : Soirée Mémoire à Pardaillan

Italiano :

Espanol : Soirée Mémoire à Pardaillan

L’événement Soirée Mémoire à Pardaillan Pardaillan a été mis à jour le 2025-10-01 par OT du Pays de Duras CDT47