Soirée mensuelle Jeux Allez on joue ! Cour intérieure du Château d’Hurigny Salle des Ecuries Hurigny

Soirée mensuelle Jeux Allez on joue !

Cour intérieure du Château d’Hurigny Salle des Ecuries 87 Rue des Verchères Hurigny Saône-et-Loire

Venez jouer, dès 12 ans, seul.e ou accompagné.e, dans une ambiance conviviale autour de différents types de jeux bluff, stratégie, dextérité, rapidité, mémoire, observation, imagination, coopération, de cartes ou de plateau…

Un moment pour (re)découvrir des pépites ludiques et se faire plaisir en toute décontraction !

Rendez-vous le 2ème vendredi du mois.

1ère participation gratuite, puis adhésion à l’association. .

Cour intérieure du Château d’Hurigny Salle des Ecuries 87 Rue des Verchères Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 86 52 58 contact@allezonjoue.org

