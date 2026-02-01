Soirée Mentalisme au Château de la Gaude Château de la Gaude Aix-en-Provence

Soirée Mentalisme au Château de la Gaude

Jeudi 26 février 2026 à partir de 19h30. Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vivez une soirée Mentalisme mémorable au Château de la Gaude… Alors, illusion ou réalité ? Venez en juger par vous-même…

Le K accueille une soirée hors du commun qui bousculera vos certitudes. Au cours de votre dîner à la carte, laissez-vous surprendre par Patrick Torres et Stéphane Estrellas, respectivement mentaliste et magicien fascinants… .

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30 reservations@chateaudelagaude.com

Experience a memorable Mentalism evening at Château de la Gaude? So, illusion or reality? Come and see for yourself?

