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Soirée mentalistes aux Grottes Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde

vendredi 30 octobre 2026 · Grottes du Régulus · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Grottes du Régulus
Adresse
81 boulevard de la Falaise
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
13 13 13 Tarif réduit

Meschers-sur-Gironde

Soirée mentalistes aux Grottes

Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30 20:15:00

Date(s) :
2026-10-30

Rencontrez l’un des derniers duo de mentalistes au monde à pratiquer l’art très ancien et très respectable de la télépathie de scène.
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Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36 

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English :

Meet one of the world’s last remaining mentalist duos to practice the very ancient and highly respected art of stage telepathy.

L’événement Soirée mentalistes aux Grottes Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique

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