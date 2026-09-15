Soirée mentalistes aux Grottes Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Soirée mentalistes aux Grottes

Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 19:00:00

fin : 2026-10-30 20:15:00

Date(s) :

2026-10-30

Rencontrez l’un des derniers duo de mentalistes au monde à pratiquer l’art très ancien et très respectable de la télépathie de scène.

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Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36

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English :

Meet one of the world’s last remaining mentalist duos to practice the very ancient and highly respected art of stage telepathy.

L’événement Soirée mentalistes aux Grottes Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique