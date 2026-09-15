Soirée mentalistes aux Grottes Grottes du Régulus Meschers-sur-Gironde
vendredi 30 octobre 2026 · Grottes du Régulus · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Soirée mentalistes aux Grottes
Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30 20:15:00
Date(s) :
2026-10-30
Rencontrez l’un des derniers duo de mentalistes au monde à pratiquer l’art très ancien et très respectable de la télépathie de scène.
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Grottes du Régulus 81 boulevard de la Falaise Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36
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English :
Meet one of the world’s last remaining mentalist duos to practice the very ancient and highly respected art of stage telepathy.
L’événement Soirée mentalistes aux Grottes Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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