Soirée metal à la Niche avec BLACK BOMB A, La Niche, Dommarien

Informations pratiques

Soirée metal à la Niche avec BLACK BOMB A Vendredi 16 octobre, 20h30 La Niche Haute-Marne

De 6,99€ à 15,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00

Avec plus de 25 ans de carrière, Black Bomb A s’est imposé comme l’un des groupes incontournables du metal français

Huit albums, une énergie toujours aussi brute et une réputation scénique qui n’est plus à faire

Leur dernier album Unbuild The World confirme une chose : Black Bomb A n’a rien perdu de sa puissance.

Et pour compléter la soirée :

⚡ KRASHKARMA

⚡ PROSAIC

⚡ NEOVA

Prêts à prendre une claque en live ?

La Niche écluse 13 Dommarien, 52190 Dommarien Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.laniche.fr/billetterie/ »}]

Une soirée qui va faire trembler les murs de La Niche Du gros son, de l’énergie et des riffs bien lourds : préparez-vous, ça va secouer ! Metal Headbang