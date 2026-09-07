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Soirée metal à la Niche avec BLACK BOMB A, La Niche, Dommarien

vendredi 16 octobre 2026 · La Niche · Dommarien

Soirée metal à la Niche avec BLACK BOMB A, La Niche, Dommarien

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
La Niche
Adresse
écluse 13 Dommarien, 52190 Dommarien
Ville
52190 Dommarien
Département
Haute-Marne
Tarif
De 6,99€ à 15,99€

Soirée metal à la Niche avec BLACK BOMB A Vendredi 16 octobre, 20h30 La Niche Haute-Marne

De 6,99€ à 15,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00

Avec plus de 25 ans de carrière, Black Bomb A s’est imposé comme l’un des groupes incontournables du metal français

Huit albums, une énergie toujours aussi brute et une réputation scénique qui n’est plus à faire

Leur dernier album Unbuild The World confirme une chose : Black Bomb A n’a rien perdu de sa puissance.

Et pour compléter la soirée :
⚡ KRASHKARMA
⚡ PROSAIC
⚡ NEOVA

Prêts à prendre une claque en live ?

La Niche écluse 13 Dommarien, 52190 Dommarien Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.laniche.fr/billetterie/ »}]
Une soirée qui va faire trembler les murs de La Niche Du gros son, de l’énergie et des riffs bien lourds : préparez-vous, ça va secouer ! Metal Headbang

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