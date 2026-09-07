Soirée metal à la Niche avec BLACK BOMB A, La Niche, Dommarien
vendredi 16 octobre 2026 · La Niche · Dommarien
Informations pratiques
Soirée metal à la Niche avec BLACK BOMB A Vendredi 16 octobre, 20h30 La Niche Haute-Marne
De 6,99€ à 15,99€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00
Avec plus de 25 ans de carrière, Black Bomb A s’est imposé comme l’un des groupes incontournables du metal français
Huit albums, une énergie toujours aussi brute et une réputation scénique qui n’est plus à faire
Leur dernier album Unbuild The World confirme une chose : Black Bomb A n’a rien perdu de sa puissance.
Et pour compléter la soirée :
⚡ KRASHKARMA
⚡ PROSAIC
⚡ NEOVA
Prêts à prendre une claque en live ?
La Niche écluse 13 Dommarien, 52190 Dommarien Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.laniche.fr/billetterie/ »}]
Une soirée qui va faire trembler les murs de La Niche Du gros son, de l’énergie et des riffs bien lourds : préparez-vous, ça va secouer ! Metal Headbang
À voir aussi à Dommarien (Haute-Marne)
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