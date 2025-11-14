Soirée Métal Chaource

Soirée Métal

1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube

Vendredi 14 novembre CHAOURCE Soirée Métal. A partir de 19h30 au Shaka Pub.

Deux groupes de métal pour un concert live Survival Zero et Holls.

Concert gratuit, restauration sur place.

Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 .

