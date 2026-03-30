Soirée métal Darklandes 2

76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Soirée Metal Darklandes 2 concert gratuit de Coldhope (Metal HxC) et Gravepact (Death Metal)

2 concerts métal gratuit !

Tattoo, food truck , stands de merch, shooters by Jack Daniels, etc…

Viens de faire nettoyer les oreilles et te briser la nuque avec du gros son ||/

Food truck by BouiBoui Qui Fume

Tatoueurs by Belzebhut & Gwenack Tattoo

666 en Pression

Bar à shooters by Jack Daniels

Merch artistes, etc. .

76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67

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English : Soirée métal Darklandes 2

L’événement Soirée métal Darklandes 2 Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs