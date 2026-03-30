Soirée métal Darklandes 2 Biscarrosse
Soirée métal Darklandes 2 Biscarrosse vendredi 10 avril 2026.
Soirée métal Darklandes 2
76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Soirée Metal Darklandes 2 concert gratuit de Coldhope (Metal HxC) et Gravepact (Death Metal)
2 concerts métal gratuit !
Tattoo, food truck , stands de merch, shooters by Jack Daniels, etc…
Viens de faire nettoyer les oreilles et te briser la nuque avec du gros son ||/
Food truck by BouiBoui Qui Fume
Tatoueurs by Belzebhut & Gwenack Tattoo
666 en Pression
Bar à shooters by Jack Daniels
Merch artistes, etc. .
76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67
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English : Soirée métal Darklandes 2
L’événement Soirée métal Darklandes 2 Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grands Lacs
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