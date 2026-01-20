Soirée Metal Fractal Universe + No Clip + Insomnia ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Soirée Metal Fractal Universe + No Clip + Insomnia

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Echo System accueille une soirée consacrée à la scène metal actuelle avec Fractal Universe, NOCLIP et Insomnia. Trois groupes aux identités affirmées, entre death metal progressif, heavy rock et metalcore. Figure majeure du death metal progressif français, Fractal Universe viendra défendre The Great Filters. Un plateau pensé pour les amateurs de sons lourds et de metal. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

