Soirée mets et vins de la Vallée du Rhône – Restaurant Le Botaniste Commes, 16 mai 2025 19:30, Commes.

Calvados

Soirée mets et vins de la Vallée du Rhône Restaurant Le Botaniste Château La Chenevière Commes Calvados

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 19:30:00

fin : 2025-05-16 22:30:00

Date(s) :

2025-05-16

Menu dégustation concocté

par nos Chefs Didier Robin Hugo Genty

et par notre Chef Pâtissier Simon Beauruelle

Apéritif

Artichaut et poivre Timut

AOC Crozes-Hermitage blanc Les Gravières 2022

Ceviche de Saint-Pierre, betteraves et baies roses

AOC Saint-Péray blanc La Belle de Mai 2023

Selle d’agneau, fèves et jus iodé

AOC Cornas rouge 100% syrah Terres Brûlées 2018

Fromage de chèvre, rhubarbe et sureau

AOC Condrieu blanc 100% viognier Amour de Dieu 2023

Fraise et thym

IGP Méditerranée rosé 80% Counoise 20% Grenache noire Lili Jolie 2024

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé TVA et service inclus

Menu dégustation concocté

par nos Chefs Didier Robin Hugo Genty

et par notre Chef Pâtissier Simon Beauruelle

Apéritif

Artichaut et poivre Timut

AOC Crozes-Hermitage blanc Les Gravières 2022

Ceviche de Saint-Pierre, betteraves et baies roses

AOC Saint-Péray blanc La Belle de Mai 2023

Selle d’agneau, fèves et jus iodé

AOC Cornas rouge 100% syrah Terres Brûlées 2018

Fromage de chèvre, rhubarbe et sureau

AOC Condrieu blanc 100% viognier Amour de Dieu 2023

Fraise et thym

IGP Méditerranée rosé 80% Counoise 20% Grenache noire Lili Jolie 2024

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé TVA et service inclus .

Restaurant Le Botaniste Château La Chenevière

Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 25 25 lebotaniste@lacheneviere.com

English : Soirée mets et vins de la Vallée du Rhône

Tasting menu concocted

by our Chefs Didier Robin Hugo Genty

and our Pastry Chef Simon Beauruelle

Aperitif

Artichoke and Timut pepper

AOC Crozes-Hermitage white Les Gravières 2022

Ceviche of Saint-Pierre, beet and pink berries

AOC Saint-Péray white La Belle de Mai 2023

Saddle of lamb, fava beans and iodized juice

AOC Cornas rouge 100% syrah Terres Brûlées 2018

Goat’s cheese, rhubarb and elderberry

AOC Condrieu white 100% viognier Amour de Dieu 2023

Strawberry and thyme

IGP Méditerranée rosé 80% Counoise 20% Grenache noire Lili Jolie 2024

Alcohol abuse is dangerous for your health VAT and service included

German : Soirée mets et vins de la Vallée du Rhône

Degustationsmenü zusammengestellt

von unseren Küchenchefs Didier Robin Hugo Genty

und von unserem Chef-Pâtissier Simon Beauruelle

Aperitif

Artischocke und Timut-Pfeffer

AOC Crozes-Hermitage blanc Les Gravières 2022

Ceviche von Saint-Pierre, Rote Bete und rosa Beeren

AOC Saint-Péray blanc La Belle de Mai 2023

Lammrücken, Bohnen und Jodjus

AOC Cornas Rotwein 100% Syrah Terres Brûlées 2018

Ziegenkäse, Rhabarber und Holunder

AOC Condrieu blanc 100% Viognier Amour de Dieu 2023

Erdbeere und Thymian

IGP Méditerranée rosé 80% Counoise 20% Grenache noir Lili Jolie 2024

Alkoholmissbrauch gefährdet die Gesundheit inkl. MwSt. und Service

Italiano :

Menu degustazione ideato

dai nostri chef Didier Robin e Hugo Genty

e dal nostro pasticcere Simon Beauruelle

Aperitivo

Carciofo e peperone di Timut

AOC Crozes-Hermitage bianco Les Gravières 2022

Ceviche di Saint-Pierre, barbabietola e frutti di bosco rosa

AOC Saint-Péray bianco La Belle de Mai 2023

Sella di agnello, fave e succo iodato

AOC Cornas rosso 100% syrah Terres Brûlées 2018

Formaggio di capra, rabarbaro e sambuco

AOC Condrieu bianco 100% viognier Amour de Dieu 2023

Fragola e timo

IGP Méditerranée rosé 80% Counoise 20% Grenache noire Lili Jolie 2024

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute IVA e servizio inclusi

Espanol :

Menú degustación elaborado

por nuestros Chefs Didier Robin Hugo Genty

y nuestro pastelero Simon Beauruelle

Aperitivo

Alcachofa y pimiento Timut

AOC Crozes-Hermitage blanco Les Gravières 2022

Ceviche de Saint-Pierre, remolacha y bayas rosas

AOC Saint-Péray blanco La Belle de Mai 2023

Silla de cordero, habas y jugo yodado

AOC Cornas tinto 100% syrah Terres Brûlées 2018

Queso de cabra, ruibarbo y saúco

AOC Condrieu blanco 100% viognier Amour de Dieu 2023

Fresa y tomillo

IGP Méditerranée rosado 80% Counoise 20% Garnacha negra Lili Jolie 2024

El abuso de alcohol es peligroso para la salud IVA y servicio incluidos

L’événement Soirée mets et vins de la Vallée du Rhône Commes a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Bayeux Intercom