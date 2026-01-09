Soirée Mets et vins Restaurant In Secreto Dunières
Soirée Mets et vins Restaurant In Secreto Dunières jeudi 26 février 2026.
Soirée Mets et vins
Restaurant In Secreto La Villette Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
20h Laissez vous emporter par notre soirée spéciale: mets et vins avec la Cave Marcon .Pour cette occasion unique, notre chef Edouard a imaginé un menu gastronomique en 5 temps
.
Restaurant In Secreto La Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8pm Let yourself be carried away by our special evening: food and wine with the Cave Marcon. For this unique occasion, our chef Edouard has imagined a 5-course gastronomic menu
L’événement Soirée Mets et vins Dunières a été mis à jour le 2026-01-09 par Haut Pays du Velay Tourisme