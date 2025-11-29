Soirée mets, vins et Calvados Restaurant Le Botaniste Commes

Soirée mets, vins et Calvados

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29 22:30:00

2025-11-29

Soirée entre vignes et vergers Dîner exceptionnel où la Normandie et le Bordelais se rencontrent en accord Soirée animée par Kristen Paravisini producteur cidricole Distillerie des Ambres et Jean-Paul Thibaut, maître de chai.

Menu dégustation concocté par nos Chefs Didier Robin Hugo Genty et par notre Chef Pâtissier Simon Beauruelle apéritif Cake butternut aux quatre épices Sablé mimolette et carotte Couleurs d’Automne Cocktail signature à base de Calvados entrée Foie gras d’oie mi-cuit, coing et confiture de poivron AOC Pommeau de Normandie Distillerie des Ambres déclinaison Courges, châtaigne et sauce bordelaise AOC Haut-Médoc Château Ramage la Batisse l’Enclos de Ramage 2022 trou normand Sorbet pomme AOC Calvados Pays d’Auge Distillerie des Ambres Ambre n°1 plat Civet de cerf, légumes racines AOC Haut-Médoc Château Ramage la Batisse cuvée Prestige 2010 fromage Fourme d’Ambert, confit de concombre et kiwi AOC Cidre brut Distillerie des Ambres 2024 dessert Poire chocolat, biscuit brownie et sorbet poire cardamome AOC Haut-Médoc Château Ramage la Batisse 2020 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé TVA et service inclus .

Restaurant Le Botaniste Château La Chenevière Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 25 25 lebotaniste@lacheneviere.com

English : Soirée mets, vins et Calvados

Soirée entre vignes et vergers Exceptional dinner where Normandy and Bordeaux meet in harmony Evening hosted by Kristen Paravisini cider producer Distillerie des Ambres and Jean-Paul Thibaut, cellar master.

German : Soirée mets, vins et Calvados

Abend zwischen Weinbergen und Obstgärten Außergewöhnliches Abendessen, bei dem die Normandie und das Bordelais im Akkord aufeinandertreffen. Moderiert von Kristen Paravisini Cidre-Erzeugerin Distillerie des Ambres und Jean-Paul Thibaut, Kellermeister.

Italiano :

Una serata tra vigneti e frutteti Una cena eccezionale in cui Normandia e Bordeaux si incontrano in armonia Una serata condotta da Kristen Paravisini, produttrice di sidro della Distillerie des Ambres, e Jean-Paul Thibaut, maestro di cantina.

Espanol :

Una velada entre viñedos y huertos Una cena excepcional en la que Normandía y Burdeos se encuentran en armonía Una velada presentada por Kristen Paravisini, productora de sidra de la Distillerie des Ambres, y Jean-Paul Thibaut, maestro bodeguero.

