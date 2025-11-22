Soirée Mexicaine Mesnil-Raoul

Soirée Mexicaine

445 Rue du Petit Hamel Mesnil-Raoul Seine-Maritime

Le Comité des fêtes de Mesnil-Raoul vous propose une Soirée Mexicaine ce samedi 22 novembre.

Au menu Un apéritif, une entrée mais surtout un chili avec son riz et un petit dessert pour finir !

Venez aussi pour la tombola surprise ! Et n’oubliez pas Dress code coloré !

Buvette sur place.

Inscription obligatoire. .

