Soirée Mexicaine Mesnil-Raoul

445 Rue du Petit Hamel Mesnil-Raoul Seine-Maritime
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Le Comité des fêtes de Mesnil-Raoul vous propose une Soirée Mexicaine ce samedi 22 novembre.
Au menu Un apéritif, une entrée mais surtout un chili avec son riz et un petit dessert pour finir !
Venez aussi pour la tombola surprise ! Et n’oubliez pas Dress code coloré !
Buvette sur place.
Inscription obligatoire. .
445 Rue du Petit Hamel Mesnil-Raoul 76520 Seine-Maritime Normandie comitedesfetes.mesnilraoul@gmail.com
