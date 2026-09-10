Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV Villeneuve-de-Duras
samedi 10 octobre 2026 · Villeneuve-de-Duras
Informations pratiques
Villeneuve-de-Duras
Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV
Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La nouvelle saison démarre au couleur du Mexique pour la famille duraquoise
Partagez un moment entre amis et/ou en famille autour de tapas ou d’un chili con carne.
Pensez à apporter vos couverts
Réservation obligatoire
Et bien sûr… après le repas, place à la fête !
Ambiance musicale et festive
La nouvelle saison démarre au couleur du Mexique pour la famille duraquoise
Partagez un moment entre amis et/ou en famille autour de tapas ou d’un chili con carne.
Pensez à apporter vos couverts
Réservation obligatoire
Et bien sûr… après le repas, place à la fête !
Ambiance musicale et festive .
Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 57 87 26
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English : Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV
The new season kicks off with a Mexican theme for the Duraque family.
Enjoy some time with friends and/or family over tapas or chili con carne.
Don’t forget to bring your own utensils
Reservations required
And of course—after the meal, it’s time to party!
Live music and a festive atmosphere
L’événement Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Duras – CDT47
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