UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villeneuve-de-Duras

Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV Villeneuve-de-Duras

samedi 10 octobre 2026 · Villeneuve-de-Duras

Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV Villeneuve-de-Duras

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
47120 Villeneuve-de-Duras
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 15 Tarif de base - plein tarif

Villeneuve-de-Duras

Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

La nouvelle saison démarre au couleur du Mexique pour la famille duraquoise
Partagez un moment entre amis et/ou en famille autour de tapas ou d’un chili con carne.
Pensez à apporter vos couverts
Réservation obligatoire
Et bien sûr… après le repas, place à la fête !
Ambiance musicale et festive
La nouvelle saison démarre au couleur du Mexique pour la famille duraquoise
Partagez un moment entre amis et/ou en famille autour de tapas ou d’un chili con carne.
Pensez à apporter vos couverts
Réservation obligatoire
Et bien sûr… après le repas, place à la fête !
Ambiance musicale et festive   .

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 57 87 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV

The new season kicks off with a Mexican theme for the Duraque family.
Enjoy some time with friends and/or family over tapas or chili con carne.
Don’t forget to bring your own utensils
Reservations required
And of course—after the meal, it’s time to party!
Live music and a festive atmosphere

L’événement Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Duras – CDT47

À voir aussi à Villeneuve-de-Duras (Lot-et-Garonne)