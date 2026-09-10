Informations pratiques

Villeneuve-de-Duras

Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La nouvelle saison démarre au couleur du Mexique pour la famille duraquoise

Partagez un moment entre amis et/ou en famille autour de tapas ou d’un chili con carne.

Pensez à apporter vos couverts

Réservation obligatoire

Et bien sûr… après le repas, place à la fête !

Ambiance musicale et festive

La nouvelle saison démarre au couleur du Mexique pour la famille duraquoise

Partagez un moment entre amis et/ou en famille autour de tapas ou d’un chili con carne.

Pensez à apporter vos couverts

Réservation obligatoire

Et bien sûr… après le repas, place à la fête !

Ambiance musicale et festive .

Salle des fêtes Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 57 87 26

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English : Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV

The new season kicks off with a Mexican theme for the Duraque family.

Enjoy some time with friends and/or family over tapas or chili con carne.

Don’t forget to bring your own utensils

Reservations required

And of course—after the meal, it’s time to party!

Live music and a festive atmosphere

L’événement Soirée mexicaine organisée par AOCC DURAS RUGBY XV Villeneuve-de-Duras a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Duras – CDT47