SOIRÉE MICHAEL JACKSON Rue Bor Villefranche-de-Lauragais

SOIRÉE MICHAEL JACKSON

Rue Bor CINÉ BOR Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Vous êtes fan du roi de la pop ? Retrouvez son esprit le temps d’une soirée au Ciné’Bor avec spectacle et diffusion du film événement !

Rendez-vous au cinéma Ciné’Bor de Villefranche de Lauragais le Vendredi 5 juin 2026 à partir de 19h30 pour une soirée Spéciale Michael Jackson avec au programme un Show de MJLIL, sosie de Michael Jackson depuis plus de 20 ans. Ce show sera suivi de la diffusion du film Michael, joué par Jafaar Jackson ! 15 .

Rue Bor CINÉ BOR Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie asso@cinebor.fr

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English :

Are you a fan of the King of Pop? Rediscover his spirit for an evening at Ciné’Bor, with live entertainment and a screening of the film!

L’événement SOIRÉE MICHAEL JACKSON Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE