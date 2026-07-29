Soirée Michèle Morgan Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
samedi 22 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Soirée Michèle Morgan
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirée Michèle Morgan au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
17h La Minute de vérité par Jean Delannoy (1952).
19h Le Miroir à deux faces par André Cayatte (1958).
Pot offert entre les 2 séances. .
Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Soirée Michèle Morgan
L’événement Soirée Michèle Morgan Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme
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