Soirée micro ouvert Saint-Céré

Soirée micro ouvert

Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

C’est le grand retour de la soirée où petit·es et grand·es viennent s’exprimer au micro

C’est le grand retour de la soirée où petit·es et grand·es viennent s’exprimer au micro. Chant, récit, rap, blague, poésie, musique, numéro de clown, témoignage… On échauffe ses cordes vocales pour partager sa pensée, et ses mains pour applaudir les participant·es ! Une scène animée par l’association de théâtre d’improvisation, la CLIT, pour une ambiance chaleureuse assurée. Petite restauration sur place assurée par le SESSAD de Martel .

Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 15

English :

It’s the big comeback of the evening, with young and old alike taking to the mike to express their views

German :

Es ist das große Comeback des Abends, an dem kleine und große Leute ans Mikrofon treten

Italiano :

È il grande ritorno della serata, con giovani e meno giovani che si presentano al microfono per esprimere le loro opinioni

Espanol :

Es el gran regreso de la noche, con jóvenes y mayores tomando el micrófono para expresar sus opiniones

