Soirée Mille et une nuits Combrée Route du Bourg d’Ire Ombrée d’Anjou

Soirée Mille et une nuits Combrée

Route du Bourg d’Ire Le Lavoir Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 17.9 – 17.9 – 17.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Saint-Valentin au Lavoir le 20 Février 2026 Combrée

Soirée spéciale pour découvrir la cuisine orientale au Lavoir, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Réservation obligaoire. .

Route du Bourg d’Ire Le Lavoir Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 71 75 85 65 nkassocies@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valentine’s Day at the Lavoir on February 20, 2026 Combrée

L’événement Soirée Mille et une nuits Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Anjou bleu