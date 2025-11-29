Soirée Milonga de la porte Tango Traditionnel Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès

Soirée Milonga de la porte Tango Traditionnel

Samedi 29 novembre 2025 de 18h à 21h30. Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 21:30:00

Date(s) :

2025-11-29

La Calecita du Grès organise sa soirée Tango Traditionnel à Salle Louis Lèbre

Milonga festive de la porte en soirée sur une musique de la calecita du grés (DJ jl Cornille)

Cette soirée sera précédée l’après-midi par deux ateliers de Magalie, Nathalie et Jean louis , concernant la Marche (le tango est une marche); mais aussi le changement de rôle (principes et conduite)

Facile d’accès, parking, salle de danse parquetée, vestiaires et commodités séparées

Musique traditionnelle adaptée toutes périodes sono professionnelle

C’est une Auberge espagnole ; néanmoins la calecita fournira des grignotages et des boissons non alcoolisées. .

Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 09 82 08 lacalecitadugres@gmail.com

English :

La Calecita du Grès organises it’s Tango classic

German :

La Calecita du Grès organisiert ihre Tango Classic

Italiano :

La Calecita du Grès organizza la sua serata di tango tradizionale alla Salle Louis Lèbre

Espanol :

La Calecita du Grès organiza su velada de Tango Tradicional en la Sala Louis Lèbre

L’événement Soirée Milonga de la porte Tango Traditionnel Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-11-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles