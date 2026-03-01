Soirée Milonga de la porte Tango Traditionnel Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès

Soirée Milonga de la porte Tango Traditionnel

Samedi 28 mars 2026 de 18h à 22h. Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La Calecita du Grès organise sa soirée Tango Traditionnel à Salle Louis Lèbre

Venez fêter le retour de notre Dj fétiche Liliane Pierrot de Buenos Aires ou elle se replonge périodiquement

Cette soirée sera précédée l’éparés midi par un atelier de la calécita dont c vous serez prévenue la semaine prochaine

Facile d’accès, parking, salle de danse parquetée, vestiaires et commodités séparées

Musique traditionnelle adaptée toutes périodes sono professionnelle

Auberge espagnole ; la calecita fournira les grignotages .

Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 09 82 08 lacalecitadugres@gmail.com

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English :

La Calecita du Grès organises it’s Tango classic

L’événement Soirée Milonga de la porte Tango Traditionnel Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-03-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles