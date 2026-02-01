Soirée Mique

Salle des fêtes Léobard Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le comité des fêtes de Léobard vous propose son traditionnel repas Mique ! Pensez à réserver !

Le comité des fêtes de Léobard vous propose son traditionnel repas Mique ! Pensez à réserver !

.

Salle des fêtes Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 02 68 97 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Léobard invites you to its traditional Mique meal! Don’t forget to make a reservation!

L’événement Soirée Mique Léobard a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Gourdon