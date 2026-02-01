Soirée Mique Léobard
Soirée Mique Léobard samedi 21 février 2026.
Soirée Mique
Salle des fêtes Léobard Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le comité des fêtes de Léobard vous propose son traditionnel repas Mique ! Pensez à réserver !
Salle des fêtes Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 02 68 97 91
English :
The Comité des fêtes de Léobard invites you to its traditional Mique meal! Don’t forget to make a reservation!
L’événement Soirée Mique Léobard a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Gourdon