Soirée Miqueu de Camelat Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Arrens-Marsous, la ville natale de Miqueu de Camelat, rend hommage à son poète et écrivain bigourdan lors d’une soirée mêlant conférence et récits.

Conférence de Jean Salles-Loustau suivi du spectacle « Eras nostas istuèras ».

Lecture spectacle à deux voix d’Hélène Force et Manuelle Denisse.

Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

English :

Arrens-Marsous, the birthplace of Miqueu de Camelat, pays tribute to its Bigourdan poet and writer with an evening of lectures and stories.

Lecture by Jean Salles-Loustau followed by the show « Eras nostas istuèras ».

Two-voice lecture-show by Hélène Force and Manuelle Denisse.

German :

Arrens-Marsous, die Geburtsstadt von Miqueu de Camelat, ehrt ihren Dichter und Schriftsteller aus Bigourdan mit einem Abend, der einen Vortrag und Erzählungen miteinander verbindet.

Vortrag von Jean Salles-Loustau, gefolgt von der Aufführung « Eras nostas istuèras ».

Zweistimmiges Lesespektakel von Hélène Force und Manuelle Denisse.

Italiano :

Arrens-Marsous, la città natale di Miqueu de Camelat, rende omaggio al suo poeta e scrittore di Bigourdan con una serata di conferenze e racconti.

Conferenza di Jean Salles-Loustau seguita dallo spettacolo « Eras nostas istuèras ».

Lettura scenica a due voci di Hélène Force e Manuelle Denisse.

Espanol :

Arrens-Marsous, ciudad natal de Miqueu de Camelat, rinde homenaje a su poeta y escritor bigurdanés con una velada de conferencias y relatos.

Conferencia de Jean Salles-Loustau seguida del espectáculo « Eras nostas istuèras ».

Lectura escenificada a dos voces por Hélène Force y Manuelle Denisse.

