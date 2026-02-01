Soirée Mix Electro Dub Reggae Zone de Colguen Concarneau
Soirée Mix Electro Dub Reggae Zone de Colguen Concarneau samedi 21 février 2026.
Soirée Mix Electro Dub Reggae
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Début : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Avec la Dream Team de 9 Dj’s locaux !
DJ Kyky Coco DJ Ty Tom Fabe El Cap’tain Brice Anton DJ Blé Noir Raf Sacha
Food truck sur place
Participation libre .
Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
English : Soirée Mix Electro Dub Reggae
