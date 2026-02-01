Soirée Mix Electro Dub Reggae Zone de Colguen Concarneau

Soirée Mix Electro Dub Reggae

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Avec la Dream Team de 9 Dj’s locaux !

DJ Kyky Coco DJ Ty Tom Fabe El Cap’tain Brice Anton DJ Blé Noir Raf Sacha

Food truck sur place

Participation libre .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

English : Soirée Mix Electro Dub Reggae

