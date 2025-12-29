Soirée Miyazaki/Quizz Ghibli Loft Cinémas Lencloître

Soirée Miyazaki/Quizz Ghibli

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne

Projection du film Le Voyage de Chihiro à 19h suivi d’un entracte boissons et snackings de 21h à 21h30 !

Un Quizz Ghibli sera réalisé de 21h30 à 23h avec des lots à gagner pour les meilleurs participants ! .

