Soirée Miyazaki/Quizz Ghibli Loft Cinémas Lencloître

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Projection du film Le Voyage de Chihiro à 19h suivi d’un entracte boissons et snackings de 21h à 21h30 !
Un Quizz Ghibli sera réalisé de 21h30 à 23h avec des lots à gagner pour les meilleurs participants ! .
