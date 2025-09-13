Soirée MJC Lillebonne Hurl Party 1 MJC Lillebonne Nancy

Soirée MJC Lillebonne Hurl Party 1 MJC Lillebonne Nancy samedi 13 septembre 2025.

Soirée MJC Lillebonne Hurl Party 1

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 23:55:00

2025-09-13

17h / 01h Prix libre

Soirée de soutien pour la création de l’association Hurl qui mettra en avant les sports extrêmes, musiciens et artistes

Pour notre première soirée de soutien, on vous a concocté un programme bien remplie !

Dj Sets / street food / bière craft et des surprises …!Tout public

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 contact@mjclillebonne.fr

English :

5pm / 1am ? Free price

An evening to support the creation of the Hurl association, featuring extreme sports, musicians and artists

For our first evening of support, we’ve put together a jam-packed program!

Dj Sets / street food / craft beer and lots of surprises!

German :

17h / 01h ? Freier Preis

Abend zur Unterstützung der Gründung des Vereins Hurl, der Extremsportarten, Musiker und Künstler in den Vordergrund stellen wird

Für unseren ersten Unterstützungsabend haben wir ein prall gefülltes Programm für Sie zusammengestellt!

Dj-Sets / Street Food / Craft Beer und Überraschungen ?

Italiano :

17:00 / 1:00 ? Prezzo libero

Una serata per sostenere la creazione dell’associazione Hurl, che presenterà sport estremi, musicisti e artisti

Per la nostra prima serata di sostegno, abbiamo messo insieme un programma ricco!

Dj Set / street food / birra artigianale e tante sorprese!

Espanol :

17h / 01h ? Precio gratuito

Una velada para apoyar la creación de la asociación Hurl, que presentará deportes extremos, músicos y artistas

Para nuestra primera noche de apoyo, ¡hemos preparado un programa repleto!

Dj Sets / comida callejera / cerveza artesanal ¡y muchas sorpresas!

L’événement Soirée MJC Lillebonne Hurl Party 1 Nancy a été mis à jour le 2025-09-03 par DESTINATION NANCY