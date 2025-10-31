Soirée monstrueuse d’Halloween Ville de Cadaujac Cadaujac
Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde
Comme chaque année, la ville de Cadaujac attend nombreux petits et grands en quête de frissons !
Au programme
Fête de la citrouille l’organisation Inner Wheel
NOUVEAU Labyrinthe de folie !
Parcours effrayant dans le château
Labyrinthe extérieur (pour les plus petits)
Stand de maquillage (dès 17h gratuit)
Venez nombreux au Parc du Château parés de vos plus beaux déguisements, le vendredi 31 octobre 2025, à partir de 17h et faire la fête jusqu’au 12 coups de minuit ! .
Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr
