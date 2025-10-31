Soirée monstrueuse d’Halloween Ville de Cadaujac Cadaujac

Soirée monstrueuse d’Halloween Ville de Cadaujac Cadaujac vendredi 31 octobre 2025.

Soirée monstrueuse d’Halloween

Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Comme chaque année, la ville de Cadaujac attend nombreux petits et grands en quête de frissons !

Au programme

Fête de la citrouille l’organisation Inner Wheel

NOUVEAU Labyrinthe de folie !

Parcours effrayant dans le château

Labyrinthe extérieur (pour les plus petits)

Stand de maquillage (dès 17h gratuit)

Venez nombreux au Parc du Château parés de vos plus beaux déguisements, le vendredi 31 octobre 2025, à partir de 17h et faire la fête jusqu’au 12 coups de minuit ! .

Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr

English : Soirée monstrueuse d’Halloween

German : Soirée monstrueuse d’Halloween

Italiano :

Espanol : Soirée monstrueuse d’Halloween

L’événement Soirée monstrueuse d’Halloween Cadaujac a été mis à jour le 2025-09-16 par Sud Bordeaux Tourisme