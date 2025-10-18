Soirée Mont d’Or A vos papilles Ancy-le-Franc

Soirée Mont d’Or

A vos papilles 4 Place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc Yonne

Début : 2025-10-18 19:00:00

Venez passer une soirée conviviale autour d’un délicieux menu mont d’or, dans un cadre chaleureux et accueillant. L’événement se déroulera en toute simplicité, avec des places limitées. Vous pourrez savourer un repas, accompagné d’une animation acoustique, par Les Claudios. Parfait pour les amateurs de bonne cuisine et de moments agréables partagés entre amis ou en famille. .

