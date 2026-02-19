Soirée Mont d’Or Busserolles

Soirée Mont d'Or

Soirée Mont d’Or Busserolles samedi 7 mars 2026.

Soirée Mont d’Or

Salle des fêtes Busserolles Dordogne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Repas fromage avec DJ Luc. Sur réservation.
Repas fromage avec DJ Luc. Sur réservation.   .

Salle des fêtes Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 33 91 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cheese meal with DJ Luc. Reservations required.

L’événement Soirée Mont d’Or Busserolles a été mis à jour le 2026-02-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin