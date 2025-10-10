Soirée Mont-d’Or Logelheim

Soirée Mont-d’Or Logelheim vendredi 10 octobre 2025.

Soirée Mont-d’Or

5 Grand Rue Logelheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Au programme

– La célèbre spécialité franc-comtoise servie bien chaude et coulante

– Une animation musicale pour ambiancer la soirée

– Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse comme on les aime ! .

5 Grand Rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 96 14

L’événement Soirée Mont-d’Or Logelheim a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach