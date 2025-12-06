Soirée Mont d’Or .Repas dansant Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse

Soirée Mont d’Or .Repas dansant

Soirée Mont d’Or le 6 décembre !

Repas dansant animé par l’orchestre Passion .

Repas sur réservation au 06.17.97.00.48

Ouverture des portes à 19h30.Repas servi à 21h.

Tous les bénéfices sont reversés au TELETHON. .

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 00 48 dominique.famin@orange.fr

