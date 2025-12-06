Soirée Mont d’Or .Repas dansant Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse
Soirée Mont d’Or .Repas dansant Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse samedi 6 décembre 2025.
Soirée Mont d’Or .Repas dansant
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06 23:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Soirée Mont d’Or le 6 décembre !
Repas dansant animé par l’orchestre Passion .
Repas sur réservation au 06.17.97.00.48
Ouverture des portes à 19h30.Repas servi à 21h.
Tous les bénéfices sont reversés au TELETHON. .
Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 00 48 dominique.famin@orange.fr
English :
German : Soirée Mont d’Or .Repas dansant
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Mont d’Or .Repas dansant Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2025-11-21 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III