Soirée Montagnarde à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Soirée Montagnarde

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Cet hiver, profitez de 3 soirées Garbure à L’Étape du Berger montée nocturne après la fermeture des pistes, menu spécial garbure et ambiance musicale.

Places limitées — réservation obligatoire sur notre site !

.

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com

English :

This winter, enjoy 3 Garbure evenings at L?Étape du Berger: night-time ascent after the slopes have closed, special garbure menu and musical ambiance.

Places are limited, so book now!

L’événement Soirée Montagnarde Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65