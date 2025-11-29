Soirée Montagnarde à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Soirée Montagnarde

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-29

Cet hiver, vivez nos 5 soirées raclette à L’Étape du Berger montée nocturne après la fermeture des pistes, menu spécial raclette et ambiance festive avec musique live.

Places limitées réservation obligatoire sur notre site !

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com

English :

This winter, experience our 5 raclette evenings at L?Étape du Berger: night-time ascent after the slopes have closed, special raclette menu and festive atmosphere with live music.

Places are limited: please book online!

