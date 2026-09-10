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SOIRÉE MONTAGNARDE rue du stade Exireuil

vendredi 20 novembre 2026 · rue du stade · Exireuil

SOIRÉE MONTAGNARDE rue du stade Exireuil

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
rue du stade
Adresse
Salle des fêtes Pierre Gautier
Ville
79400 Exireuil
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Exireuil

SOIRÉE MONTAGNARDE

rue du stade Salle des fêtes Pierre Gautier Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20 23:00:00

Date(s) :
2026-11-20

Venez profiter d’une soirée conviviale autour d’une bonne raclette! Mais avant de manger, nous vous proposons un quizz géant sur la
montagne et le fromage! Remportez la partie et gagner des lots fromagers!

Salle d’Exireuil   .

rue du stade Salle des fêtes Pierre Gautier Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42  coordination@lacroiseedesvillages79.com

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English : SOIRÉE MONTAGNARDE

L’événement SOIRÉE MONTAGNARDE Exireuil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre

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