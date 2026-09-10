SOIRÉE MONTAGNARDE rue du stade Exireuil
vendredi 20 novembre 2026 · rue du stade · Exireuil
Informations pratiques
Exireuil
SOIRÉE MONTAGNARDE
rue du stade Salle des fêtes Pierre Gautier Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20 23:00:00
Date(s) :
2026-11-20
Venez profiter d’une soirée conviviale autour d’une bonne raclette! Mais avant de manger, nous vous proposons un quizz géant sur la
montagne et le fromage! Remportez la partie et gagner des lots fromagers!
Salle d’Exireuil .
rue du stade Salle des fêtes Pierre Gautier Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIRÉE MONTAGNARDE
L’événement SOIRÉE MONTAGNARDE Exireuil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Exireuil (Deux-Sèvres)
- Escape Game à Exireuil Exireuil 10 octobre 2026
- Sortie Nature Chantier bénévole au Puits d’Enfer Le Puits d’Enfer Exireuil 17 octobre 2026
- Les Citrouilles Exiroises Exireuil 31 octobre 2026