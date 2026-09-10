SOIRÉE MONTAGNARDE rue du stade Exireuil

Informations pratiques

Exireuil

SOIRÉE MONTAGNARDE

rue du stade Salle des fêtes Pierre Gautier Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:30:00

fin : 2026-11-20 23:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Venez profiter d’une soirée conviviale autour d’une bonne raclette! Mais avant de manger, nous vous proposons un quizz géant sur la

montagne et le fromage! Remportez la partie et gagner des lots fromagers!

Salle d’Exireuil .

rue du stade Salle des fêtes Pierre Gautier Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 coordination@lacroiseedesvillages79.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE MONTAGNARDE

L’événement SOIRÉE MONTAGNARDE Exireuil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre