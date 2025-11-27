Soirée montagnarde Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre

Soirée montagnarde

Soirée pastet et animation musicale. La soirée est organisée par l’Association des Parents d’Élèves au profit de l’école de Gavarnie-Gèdre.

Le pastet est un plat traditionnel préparé à base de farine de sarrasin ou de maïs, de lait et de beurre. Il peut être sucré ou salé. Les habitants de Gavarnie-Gèdre appréciaient particulièrement ce plat à l’époque car il était économique et tenait bien au corps. .

Pastet evening with musical entertainment. The evening is organized by the Association des Parents d’Élèves in aid of the Gavarnie-Gèdre school.

