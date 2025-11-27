Soirée montagnarde Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre
Soirée montagnarde Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre samedi 28 mars 2026.
Soirée montagnarde
Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée pastet et animation musicale. La soirée est organisée par l’Association des Parents d’Élèves au profit de l’école de Gavarnie-Gèdre.
Le pastet est un plat traditionnel préparé à base de farine de sarrasin ou de maïs, de lait et de beurre. Il peut être sucré ou salé. Les habitants de Gavarnie-Gèdre appréciaient particulièrement ce plat à l’époque car il était économique et tenait bien au corps. .
Salle des fêtes GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
English :
Pastet evening with musical entertainment. The evening is organized by the Association des Parents d’Élèves in aid of the Gavarnie-Gèdre school.
L’événement Soirée montagnarde Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-11-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65