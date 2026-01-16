Soirée montagnarde La Vergne
Soirée montagnarde La Vergne vendredi 20 février 2026.
Soirée montagnarde
La Vergne Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
venez déguster un repas d’hiver soirée montagnarde
La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 96
English :
come and enjoy a winter meal: mountain evening
