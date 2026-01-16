Soirée montagnarde La Vergne

Soirée montagnarde La Vergne vendredi 20 février 2026.

Soirée montagnarde

La Vergne Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-20 19:00:00
2026-02-20

venez déguster un repas d’hiver soirée montagnarde
La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 96 

English :

come and enjoy a winter meal: mountain evening

L’événement Soirée montagnarde La Vergne a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme