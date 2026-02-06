Soirée montagnarde Marcillac-Saint-Quentin

Soirée montagnarde

Soirée montagnarde Marcillac-Saint-Quentin samedi 7 février 2026.

Soirée montagnarde

Salle des fêtes Marcillac-Saint-Quentin Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Soirée Montagnarde organisée par l’amicale Laïque.

Au menu
– Apéritif
– Soupe
– Fromage Chaud
– Pommes de terre & Charcuterie
– Salade
– Dessert

Venez avec un accessoire de montagne bonnet, écharpe, lunettes de ski… (on compte sur vous)

Réservations uniquement par téléphone !   .

Salle des fêtes Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 08 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée montagnarde

L’événement Soirée montagnarde Marcillac-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir