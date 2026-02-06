Soirée montagnarde Marcillac-Saint-Quentin
Soirée montagnarde Marcillac-Saint-Quentin samedi 7 février 2026.
Soirée montagnarde
Salle des fêtes Marcillac-Saint-Quentin Dordogne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Soirée Montagnarde organisée par l’amicale Laïque.
Au menu
– Apéritif
– Soupe
– Fromage Chaud
– Pommes de terre & Charcuterie
– Salade
– Dessert
Venez avec un accessoire de montagne bonnet, écharpe, lunettes de ski… (on compte sur vous)
Réservations uniquement par téléphone ! .
Salle des fêtes Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 70 08 92
