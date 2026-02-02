Soirée Montagnarde Stade du bleufond Montignac-Lascaux

Soirée Montagnarde

Stade du bleufond Le bleufond Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

19h. Planche de charcuterie. Fromage fondu. Dj Set pour une ambiance festive et conviviale.

Soirée organisée par l’espérance sportive Montignacoise Rugby.

Les Rébulis vous attendent au stade du Bleufond, sous le chapiteau, par une soirée chaleureuse aux saveurs de la montagne. .

Stade du bleufond Le bleufond Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Soirée Montagnarde

19h. Charcuterie board. Melted cheese. Dj Set for a festive and convivial atmosphere.

