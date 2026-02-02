Soirée Montagnarde Stade du bleufond Montignac-Lascaux
Soirée Montagnarde
Stade du bleufond Le bleufond Montignac-Lascaux Dordogne
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
19h. Planche de charcuterie. Fromage fondu. Dj Set pour une ambiance festive et conviviale.
Soirée organisée par l’espérance sportive Montignacoise Rugby.
Les Rébulis vous attendent au stade du Bleufond, sous le chapiteau, par une soirée chaleureuse aux saveurs de la montagne. .
Stade du bleufond Le bleufond Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 33 17 54
English : Soirée Montagnarde
19h. Charcuterie board. Melted cheese. Dj Set for a festive and convivial atmosphere.
L’événement Soirée Montagnarde Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère