Soirée Montagnarde Stade du bleufond Montignac-Lascaux

Soirée Montagnarde

Soirée Montagnarde Stade du bleufond Montignac-Lascaux dimanche 8 février 2026.

Soirée Montagnarde

Stade du bleufond Le bleufond Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

19h. Planche de charcuterie. Fromage fondu. Dj Set pour une ambiance festive et conviviale.
Soirée organisée par l’espérance sportive Montignacoise Rugby.

Au programme
– Planche de charcuterie
– Fromage fondu
– Dj Set pour une ambiance festive et conviviale

Les Rébulis vous attendent au stade du Bleufond, sous le chapiteau, par une soirée chaleureuse aux saveurs de la montagne.   .

Stade du bleufond Le bleufond Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 33 17 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Montagnarde

19h. Charcuterie board. Melted cheese. Dj Set for a festive and convivial atmosphere.

L’événement Soirée Montagnarde Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère