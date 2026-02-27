SOIRÉE MONTAGNARDE SALLE DES FÊTES Saint-Frajou

SOIRÉE MONTAGNARDE

SALLE DES FÊTES Place du village Saint-Frajou Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Une soirée pour fêter les dernières semaines de l’hiver, ambiance montagnarde avec un menu de saison et Podium my Night pour danser. Un moment festif pour finir l’hiver et accueillir le printemps.

Repas sur réservation avant le 28 février

18€ adulte et 10€ enfant jusqu’à 12 ans .

English :

An evening to celebrate the last weeks of winter, in a mountain atmosphere with a seasonal menu and Podium my Night for dancing. A festive moment to end winter and welcome spring.

