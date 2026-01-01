Soirée Montagne au Grand Café Restaurant du Grand Café Vichy
Soirée Montagne au Grand Café Restaurant du Grand Café Vichy vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Montagne au Grand Café
Restaurant du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy Allier
Tarif : 35 EUR
19:00:00
22:00:00
2026-01-16
Venez vivre une soirée conviviale et chaleureuse autour des saveurs de la montagne !
Au programme buffet gourmand à 35€ et ambiance cosy pour partager un moment inoubliable entre amis ou en famille.
Restaurant du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 16 45
Come and enjoy a warm and friendly evening of mountain flavors!
The program includes a 35? gourmet buffet and a cosy atmosphere for an unforgettable evening with friends and family.
