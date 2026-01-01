Soirée Montagne au Grand Café Restaurant du Grand Café Vichy

Soirée Montagne au Grand Café Restaurant du Grand Café Vichy vendredi 16 janvier 2026.

Restaurant du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16 22:00:00

2026-01-16

Venez vivre une soirée conviviale et chaleureuse autour des saveurs de la montagne !
Au programme buffet gourmand à 35€ et ambiance cosy pour partager un moment inoubliable entre amis ou en famille.
Restaurant du Grand Café 1 rue du Président Wilson Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 16 45 

English :

Come and enjoy a warm and friendly evening of mountain flavors!
The program includes a 35? gourmet buffet and a cosy atmosphere for an unforgettable evening with friends and family.

