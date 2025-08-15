Soirée Bar le Festival Montignac-Lascaux

Soirée Bar le Festival Montignac-Lascaux vendredi 15 août 2025.

Soirée

Bar le Festival 11 rue de juillet Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-08-15

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Soirée spéciale Fête nationale au Bar Le Festival

Retrouvez l’ambiance que vous aimez avec notre DJ résident Baltiq, aux platines pour vous faire danser toute la nuit !

Venez célébrer, boire un verre et profiter d’une soirée festive entre amis ! .

Bar le Festival 11 rue de juillet Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 97 68

English : Soirée

Special Fête nationale evening at Bar Le Festival

Our resident DJ Baltiq will be on the decks all night long to get you dancing!

German : Soirée

Besonderer Abend zum Nationalfeiertag in der Bar Le Festival

Unser DJ Baltiq wird die ganze Nacht lang auflegen und Sie zum Tanzen bringen!

Italiano :

Serata speciale Fête nationale al Bar Le Festival

Godetevi l’atmosfera che amate con il nostro DJ residente Baltiq, in pista per farvi ballare tutta la notte!

Espanol : Soirée

Noche especial de Fiesta Nacional en el Bar Le Festival

Disfruta del ambiente que más te gusta con nuestro DJ residente Baltiq en los platos para que no pares de bailar en toda la noche

