Soirée Bar le Festival Montignac-Lascaux
Soirée Bar le Festival Montignac-Lascaux vendredi 15 août 2025.
Soirée
Bar le Festival 11 rue de juillet Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
Date(s) :
2025-08-15
Soirée spéciale Fête nationale au Bar Le Festival
Retrouvez l’ambiance que vous aimez avec notre DJ résident Baltiq, aux platines pour vous faire danser toute la nuit !
Soirée spéciale Fête nationale au Bar Le Festival
Retrouvez l’ambiance que vous aimez avec notre DJ résident Baltiq, aux platines pour vous faire danser toute la nuit !
Venez célébrer, boire un verre et profiter d’une soirée festive entre amis ! .
Bar le Festival 11 rue de juillet Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 97 68
English : Soirée
Special Fête nationale evening at Bar Le Festival
Our resident DJ Baltiq will be on the decks all night long to get you dancing!
German : Soirée
Besonderer Abend zum Nationalfeiertag in der Bar Le Festival
Unser DJ Baltiq wird die ganze Nacht lang auflegen und Sie zum Tanzen bringen!
Italiano :
Serata speciale Fête nationale al Bar Le Festival
Godetevi l’atmosfera che amate con il nostro DJ residente Baltiq, in pista per farvi ballare tutta la notte!
Espanol : Soirée
Noche especial de Fiesta Nacional en el Bar Le Festival
Disfruta del ambiente que más te gusta con nuestro DJ residente Baltiq en los platos para que no pares de bailar en toda la noche
L’événement Soirée Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère