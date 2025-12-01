Soirée morbiflette Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or
Soirée morbiflette Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or samedi 13 décembre 2025.
Soirée morbiflette
Salle des fêtes 6 Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Les sapeurs-pompiers du Mont d’Or ont le plaisir de vous inviter à leur soirée Morbiflette!
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager un moment convivial et gourmand ! .
Salle des fêtes 6 Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté amicalespmontdor@gmail.com
