Soirée morbiflette Salle des fêtes Longevilles-Mont-d’Or

Salle des fêtes 6 Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Les sapeurs-pompiers du Mont d’Or ont le plaisir de vous inviter à leur soirée Morbiflette!

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager un moment convivial et gourmand ! .

Salle des fêtes 6 Rue de la Gare Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté amicalespmontdor@gmail.com

