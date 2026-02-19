Soirée morbiflette Salle des fêtes Luzy
Soirée morbiflette Salle des fêtes Luzy samedi 7 mars 2026.
Soirée morbiflette
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 23:59:00
Date(s) :
2026-03-07
L’US Football Luzy-Millay propose une soirée morbiflette samedi 7 mars 2026.
Plat unique salade verte saucisse de Morteau morbiflette
A emporter 12€ pour les adultes, 7€ pour les moins de 12 ans.
Sur place 16€ pour les adultes (dessert et café inclus), 7€ pour les moins de 12 ans.
Dégustation et vente de vins du Val de Loire avec Sam Naudin et dès 23h soirée DJ ouverte à tous.
Réservez votre part auprès de Max au 06 09 83 79 84 .
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 83 79 84
