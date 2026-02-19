Soirée morbiflette Salle des fêtes Luzy

Soirée morbiflette

L’US Football Luzy-Millay propose une soirée morbiflette samedi 7 mars 2026.

Plat unique salade verte saucisse de Morteau morbiflette

A emporter 12€ pour les adultes, 7€ pour les moins de 12 ans.

Sur place 16€ pour les adultes (dessert et café inclus), 7€ pour les moins de 12 ans.

Dégustation et vente de vins du Val de Loire avec Sam Naudin et dès 23h soirée DJ ouverte à tous.

Réservez votre part auprès de Max au 06 09 83 79 84 .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 83 79 84

