Soirée Morbiflette Nanchez

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
2025-11-08
Soirée Morbiflette samedi 8 novembre 2025, à la salle des fêtes de la Chaumusse à partir de 19h30
Animée par Etincelle
Repas 17€/pers, sur réservation avant le 3 novembre
Soirée Organisée par les Jeunes agriculteurs du Grandvaux .
salle des fêtes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 01 63 98
