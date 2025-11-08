Soirée Morbiflette Nanchez

Soirée Morbiflette

Soirée Morbiflette samedi 8 novembre 2025, à la salle des fêtes de la Chaumusse à partir de 19h30

Animée par Etincelle

Repas 17€/pers, sur réservation avant le 3 novembre

Soirée Organisée par les Jeunes agriculteurs du Grandvaux .

salle des fêtes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 01 63 98

