Soirée Mortelle Nant

Soirée Mortelle

Mas Razal Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Adhésion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Une table de partage des paroles autour de la mort. Cette grande tablée de partage de paroles sera ponctuée par des interludes musicaux et théâtraux des artistes grand cru du Larzac.

Inspiré de Café Mortel inventé par le sociologue et l’ethnologue suisse Bernard Crettaz pour sortir la mort du silence , cette soirée est une occasion de partager nos histoires autour de notre rapport à la mort et d’échanger de façon chaleureuse et sans tabou sur un thème universel.

Et toi comment fais tu avec la mort ?

Penses-tu que les morts viennent nous voir ?

Qu’est ce que l’absence a à nous apprendre ?

As-tu des rituels réparateurs ?

Et toutes autres questions que t’aurais voulu te poser sans trop trouver le temps pour le faire…

Une soirée pensée et conçue avec le Ô Conseil magnifique ! Et avec les âmes fauves du plateau Mario Jullian, Martin Cauvel, Yannick Gonzalez, Justine Wojtyniak, Stefano Fogher et peut être Élise Chatelain et les invité.e.s.

Pour le banquet du réconfort, pour mieux nous immuniser, nous vous invitons à jouer le jeu d’apporter les plats aux noms mortels. Les bougies garderont les flammes de vie des absents. L’artiste plasticien Martin Cauvel vous invitera à créer à ces côtés une sculpture collective. Pour cette création unique, emmenez ce que vous souhaiterez voir voyager au delà lettres, mots, photos, objets, bouts de tissus… De quoi inventer les nouveaux rituels et apprivoiser notre IMmortalité !

Pensez prendre vos meilleurs derniers plats pour notre BANQUET !!! Ça va être mortel !

et vos lampes torches, habits chauds pour une petite sortie dans la nuit

A 19h précise au Mas Razal

Nous vous offrons une Soupe Immortelle façon Mas Razal ! Emmenez ce que vous souhaitez partager avec!

Une bio-buvette payante sera à votre disposition.

Pensez à covoiturer point de rencontre devant la Mairie de Nant à 18 h30

Réservation indispensable ! 5 .

Mas Razal Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com

English :

A table for sharing words about death. This large table of words will be punctuated by musical and theatrical interludes by artists from the Larzac region.

German :

Ein Tisch zum Austausch von Worten über den Tod. Dieser große Tisch zum Austausch von Worten wird von musikalischen und theatralischen Einlagen der Künstler Grand Cru du Larzac unterbrochen.

Italiano :

Un tavolo per condividere parole sulla morte. Questo grande tavolo di parole sarà scandito da intermezzi musicali e teatrali di artisti della regione del Larzac.

Espanol :

Una mesa para compartir palabras sobre la muerte. Esta gran mesa de las palabras estará salpicada de interludios musicales y teatrales a cargo de artistas de la región de Larzac.

L’événement Soirée Mortelle Nant a été mis à jour le 2025-10-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)