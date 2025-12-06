Soirée Motown dance party ! Soul funk Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Plus gros label indépendant des États-Unis, incroyable machine à tubes et creuset de talents afro-américains, la Motown a exercé une influence artistique immense sur le monde.

Le label fondé il y a 65 ans dans la ville de Détroit, a forgé le son de la musique noire-américaine, façonné le rock et la pop, révélé Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson.

Pour cette quatrième édition de nos soirées dédiées au légendaire label américain, notre spécialiste maison, le batteur Daniel Jeand’heur réunit cette fois, autour de la chanteuse Mary Clop, une équipe de choc pour interpréter un nouveau répertoire tiré des compositions des Four Tops, de Brenda Holloway, des Supremes, de Martha Reeves et bien d’autres…

Du gros son et du feu pour cette Motown Dance Party qui promet de retourner le Crescent !

Avec

Marie Clop chant,

Célia Forestier chant,

Jean-Charles Mossu chant,

Manu Borghi piano, claviers,

Tom Schmidely guitare,

Vincent Girard basse,

Daniel Jeand’heur batterie. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire

