Soirée Mouclade Saint-Simon-de-Bordes
Soirée Mouclade Saint-Simon-de-Bordes samedi 30 août 2025.
Soirée Mouclade
13 rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 19:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Soirée Mouclade animée par le DJ Nicolas Florent et sa chanteuse
.
13 rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 99 55 96
English :
Mouclade evening with DJ Nicolas Florent and his singer
German :
Mouclade-Abend, moderiert von DJ Nicolas Florent und seiner Sängerin
Italiano :
Serata Mouclade con il DJ Nicolas Florent e la sua cantante
Espanol :
Velada Mouclade con el DJ Nicolas Florent y su cantante
