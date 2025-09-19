Soirée Moule Frite au Mâ Sainte-Colombe

Soirée Moule Frite au Mâ Sainte-Colombe vendredi 19 septembre 2025.

Soirée Moule Frite au Mâ

Chez Broussard Sainte-Colombe Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Soirée Moule Frite au Mâ Musique Live avec le groupe BUZZY Box

Chez Broussard Sainte-Colombe 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 05 35 87

English :

Moule Frite au Mâ evening Live music with the BUZZY Box band

German :

Moule Frite-Abend im Mâ Live-Musik mit der Gruppe BUZZY Box

Italiano :

Serata Moule Frite a Le Mâ Musica dal vivo con BUZZY Box

Espanol :

Noche Moule Frite en Le Mâ Música en directo con BUZZY Box

L’événement Soirée Moule Frite au Mâ Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac