Soirée Moule Frite au Mâ Sainte-Colombe
Soirée Moule Frite au Mâ Sainte-Colombe vendredi 19 septembre 2025.
Soirée Moule Frite au Mâ
Chez Broussard Sainte-Colombe Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 19:30:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Soirée Moule Frite au Mâ Musique Live avec le groupe BUZZY Box
Chez Broussard Sainte-Colombe 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 05 35 87
English :
Moule Frite au Mâ evening Live music with the BUZZY Box band
German :
Moule Frite-Abend im Mâ Live-Musik mit der Gruppe BUZZY Box
Italiano :
Serata Moule Frite a Le Mâ Musica dal vivo con BUZZY Box
Espanol :
Noche Moule Frite en Le Mâ Música en directo con BUZZY Box
L’événement Soirée Moule Frite au Mâ Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac