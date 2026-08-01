Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy Txingar Ascarat
dimanche 30 août 2026 · Txingar · Ascarat
Informations pratiques
Ascarat
Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy
Txingar Place du fronton Ascarat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy avec le domaine Apelxenia. Tables à disposition .
Txingar Place du fronton Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 16 70 48
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English : Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy
L’événement Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy Ascarat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque