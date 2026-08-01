Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy Txingar Ascarat

Informations pratiques

Ascarat

Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy

Txingar Place du fronton Ascarat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy avec le domaine Apelxenia. Tables à disposition .

Txingar Place du fronton Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 16 70 48

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English : Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy

L’événement Soirée moules à la plancha-frites et vin d’Irouléguy Ascarat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque