Soirée Moules à volonté Le Saint Martin La Vergne
Soirée Moules à volonté Le Saint Martin La Vergne vendredi 3 juillet 2026.
La Vergne
Soirée Moules à volonté
Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Ce sera la dernière de la saison à vos réservations, elles sont ouvertes dès maintenant sur Messenger ou à nos horaires d’ouverture directement au restaurant
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Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 96
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L’événement Soirée Moules à volonté La Vergne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge