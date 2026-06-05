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Soirée Moules à volonté Le Saint Martin La Vergne

Soirée Moules à volonté Le Saint Martin La Vergne vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Le Saint Martin

Adresse : 2 chemin du Prieuré

Ville : 17400 La Vergne

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 20

La Vergne

Soirée Moules à volonté

Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Ce sera la dernière de la saison à vos réservations, elles sont ouvertes dès maintenant sur Messenger ou à nos horaires d’ouverture directement au restaurant
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Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 96 

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English :

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L’événement Soirée Moules à volonté La Vergne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge