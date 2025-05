Soirée moules fites ou jambon grillé au Domaine de la Motte – Cherves-Richemont, 30 mai 2025 19:00, Cherves-Richemont.

Charente

Soirée moules fites ou jambon grillé au Domaine de la Motte 7 La Motte Cherves-Richemont Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 19:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Venez passer une très bonne soirée entre amis en famille au Domaine de la Motte

Soirée moules frites ou jambon grillé

Sur place buvette, planches apéritives, camembert rôti, punch maison …

.

7 La Motte

Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 18 04 89 domainedelamotte16@gmail.com

English :

Come and spend a wonderful evening with friends and family at Domaine de la Motte:

Mussels and French fries or grilled ham evening

On site: refreshment bar, aperitif platters, roast camembert, homemade punch …

German :

Verbringen Sie einen schönen Abend mit Freunden und Familie auf der Domaine de la Motte:

Abend mit Miesmuscheln und Pommes frites oder gegrilltem Schinken

Vor Ort: Getränkestand, Aperitifbretter, gebratener Camembert, hausgemachter Punsch …

Italiano :

Venite a trascorrere una splendida serata con gli amici e la famiglia al Domaine de la Motte:

Serata cozze e patatine o prosciutto alla griglia

Sul posto: bar, aperitivi, camembert arrosto, punch fatto in casa, ecc.

Espanol :

Venga a pasar una velada maravillosa con amigos y familiares en el Domaine de la Motte:

Noche de mejillones con patatas fritas o jamón asado

En el lugar: bar de refrescos, bandejas de aperitivos, camembert asado, ponche casero, etc.

L’événement Soirée moules fites ou jambon grillé au Domaine de la Motte Cherves-Richemont a été mis à jour le 2025-05-23 par Destination Cognac